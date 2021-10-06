6日土地銀行副總、經理等親上火線致歉，期盼後續處置能得到縣府與公所諒解。(吳建輝攝)

最近彰化縣員林市65歲以上長輩，均收到一筆1500至9500元不等的「行政院發重陽禮金」，引發當地民眾譁然，不是說發五倍券怎麼發現金。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

土地銀行副總經理唐錦雲也親上火線，到員林與市長游振雄協調，希望得到公所與縣府諒解。(吳建輝攝)

員林市代彰化縣政府發放110年重陽禮金，9月30日由土地銀行代匯款2685萬1000元，到1萬5850位員林市65歲以上長輩戶頭，由於銀行存簿備註欄上錯印 「行政院發」4字，引發縣府與公所不滿，6日土地銀行副總經理、經理等人親自向市長游振雄致歉，也提出相關解決方案。

員林市長游振雄表示，第一時間他在臉書發文澄清，但仍有許多民眾拿著存簿到公所詢問，甚至有民眾質疑公所為何遲遲不發放重陽禮金，讓公所人員相當苦惱，這件事情讓他與縣長都相當生氣，認為銀行要負起很大的責任。

土地銀行員林分行經理周鳳池表示，因為近年辦理多項紓困專案，程序上造成疏漏，行員在編輯存簿代碼時輸入錯誤，造成存簿備註上多了「行政院發」4個字，第一時間行員也向公司回報，並緊急向公所回報，隨即在網站公告疏漏，避免讓民眾誤解。

周鳳池說，確實有疏漏，造成縣政府、公所及受領民眾的困擾，土地銀行深感抱歉，將以簡訊及書信方式寄發，向受領民眾澄清，未來也會改善相關作業流程以及加強員工訓練，避免類似情事再度發生。

游振雄說，從2016年開始每年重陽禮金就由土銀代轉，並在備註上寫「重陽禮金」四字，但今年因為土銀內部作業疏失造成這場烏龍，如今銀行端釋出善意，將自行吸收15萬8500元手續費，但錯誤更正及後續補救程序將持保留態度，今天與銀行協商後，還要向縣長報告，再來討論後續事宜。