重陽節將到，高雄市長陳其邁於今天分別前往鳳山區拜訪爺爺黃丁瑞、王德永及大寮區奶奶張簡詹清葉，各致贈1萬元重陽節敬老禮金及水果禮盒，並代表衛生福利部致贈滿百歲敬老狀及金鎖片。

陳其邁表示，今年發放敬老金高雄市累計有49萬人，代表高齡化社會的來臨，長輩有必要受到更好的照顧，明年社區關懷據點會達到520處，讓長輩們能夠就地養老，每一個國中學區，也逐年達成一個國中學區一個日照中心，每一個行政區至少要有1個機構型的住宿機構，希望能夠讓長輩，在年紀大的時候，可以受到最好的照顧，同時也會陸續更普及化、社區化，讓長照社區照護體系，不管是在量或者質的部分，都能夠提升。

102歲的王德永，身體仍十分硬朗，平常愛騎單車採買日常用品，或搭公車到處旅遊，他最大的興趣就是拍照，除了旅遊風景照，還有一本蒐藏他親自拍攝的人像照相本。

王德永說，相簿要當作祖傳傳承給孫子，他也分享身體健康的秘訣，就是要對生活自信、樂觀，他透露，平日早餐習慣吃2顆蛋配麥片，並且打坐，將精氣神養好，最重要的人老心不老，心情愉快才是長壽的祕訣。

101歲的黃丁瑞與大兒子一家人同住，經營小型自助餐，雖然行動不便，但總喜歡唱唱歌，也非常疼愛孫子和曾孫，聊天時總不忘說到和這些孩子相處的趣事。另一位是100歲的張簡詹清葉，由於動過手術，兒子擔心母親年事已高，平日以輪椅代步。

陳其邁分別為3位長輩送上重陽節賀禮，並祝福長輩永遠身體健康，希望大家都能分享長輩的福氣，子孫滿堂又孝順，身體勇健、樂活不老。