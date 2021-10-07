花蓮縣長徐榛蔚（前排左）與地方各界，一同親訪吉安鄉98歲長輩胡惜，致贈重陽禮金。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

為表達對長者們的祝福，花蓮縣政府宣布重陽節敬老禮金加碼，不但年齡放寬至85歲以上即可領取，金額也提高3000元至1萬元不等，對象為設籍花蓮滿3個月並實際居住者，將有6700餘人受惠。

往年，花蓮縣重陽禮金發放對象限90歲以上長者，90歲至99歲每人禮金1000元，由鄉鎮市公所協助發放，年滿百歲每人禮金2000元，由縣府親送。

今年重陽敬老禮金大家碼，年齡下修至85歲，新增85歲至89歲長者，每人3000元，共4088人；90歲至99歲長者以往1000元，一口氣提高到5000元，共2596人；百歲人瑞禮金從2000元提高至1萬元，有83人，還有總統府及衛生福利部聯合致贈金鎖片及適逢滿百長者敬老狀，讓長輩感受到尊崇與關懷。

社會處指出，加碼發放對象需設籍花蓮縣3個月以上並實際居住，即凡是於110年7月14日前設籍花蓮縣且於10月14日前年滿85歲以上長者即可領取，總計約6767人受惠。

社會處長陳加富今天表示，將由各鄉鎮公所村里幹事協助發放重陽敬老禮金，並關懷失能長者生活狀況，呼籲家中有長輩的鄉親，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，先向戶籍地鄉鎮市公所查證。

稍早，花蓮縣長徐榛蔚分別探視玉里鎮與吉安鄉百歲人瑞，今年滿百歲的陳傅英妹女士，經歷過二次世界大戰，含辛茹苦將5個孩子拉拔成人，兒女多為公教退休人員；另吉安鄉98歲胡惜女士，身體硬朗，總是笑臉迎人，徐榛蔚親手致贈重陽禮金，祝福長輩健康呷百二。