台南市長黃偉哲（左二）逛起藥妝店，並購買隨身零嘴。（程炳璋攝）

藥妝店開幕，業者捐贈250萬元價值的藥妝物資給台南市社會局，台南市長黃偉哲（左四）表達感謝。（程炳璋攝）

全台一家日式連鎖型藥妝店8日在台南遠東百貨4樓開幕，因母企業之一是台南在地老牌藥廠，適逢重陽節前夕，業者首辦開幕作公益，找來合作藥品廠商，宣布捐贈250萬元藥妝物資給社會局老人福利科，在重陽前夕資助長輩，台南市長黃偉哲到場致謝。

這家日式藥妝店已成立6年，2019年由一家台南在地藥廠接手成為股東之一，全台共9家，首次在台南設店，選擇在火車站後站1家百貨公司內開張。

適逢重陽節前夕，業者找來7家配合廠商一起行善做公益，共捐贈體脂計，血壓機、血氧機、營養素等各項藥妝產品，價值共250萬元的藥妝產品，台南市社會局老人福利科代表接受，這是業者9家分店以來，首次嘗試開店公益善舉。

台南市長黃偉哲表示，台南市年長者占人口比例逐年增高，台南市政府在現金、物資或是健康用品等各方面力籌經費給予長輩更多福利，感謝企業助一臂之力，這些物資將提供社福機構第一線照護人員及長者防疫。

台南市目前65歲以上老年人口數31萬8千多人，占全市人口逾17％，高齡人口不斷快速成長，社會局長陳榮枝表示，持續媒合民間資源，打造高齡友善城市。