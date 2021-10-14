每次洗完頭總是會掉落大把頭髮，讓人擔心會不會因為天天洗頭而導致禿頭。不過食藥署表示，人體每日落髮量在50到70根都算正常，與洗頭頻率無關，是否清洗乾淨是最重要的。

食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文，許多人擔心天天洗髮會增加掉髮風險，頭髮愈洗愈少，但事實上洗髮不是掉髮的主因。

食藥署指出，頭髮有生命週期，分為三階段「成長期」、「退化期」、「休止期」，不洗頭頭髮也會自然脫落，所以洗頭和掉髮沒有直接的因果關係。東方人平均每日落髮量在50至70根都屬正常，如果有大量掉髮或是禿頭的現象，則需要求助專業醫師的診治。

食藥署表示，洗頭的次數應視個人需求及習慣，決定洗頭的頻率、次數，但不管什麼髮質，洗頭時都要清洗乾淨，最重要的是不要殘留洗髮或護髮產品在頭上。所以如果容易出油或是頭皮有髒東西，天天洗頭也沒關係。