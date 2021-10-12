時令即將步入冬季，民眾普遍有吃湯圓、冬令進補等習慣，為維護民眾食的安心，食品藥物管理署將啟動「110年節慶時令食品稽查抽驗專案－冬季應節食品」計畫，由各地方政府衛生機關針對市售湯圓產品、各式配料與其他應節食品進行抽驗。

這次專案重點，食藥署指出，主要為抽樣常見冬季應節食品，檢驗防腐劑、順丁烯二酸及著色劑等，並將玫瑰紅B（又稱羅丹明B或鹽基性桃紅精）列為必驗項目，倘查獲違反食品安全衛生管理法相關規定者，所轄衛生機關將依法處辦。