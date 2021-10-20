在求職市場上，薪資是許多人的主要考量，尤其在轉換工作、跳槽時，大部分人都會希望有更高的薪水。不過，並不是每個人都把薪水當作第一優先，一位女網友透露，雖然調職回鄉工作薪水少了將近1萬元，但新的工作環境卻讓她開心自在許多。不少網友認為，生活品質比錢還重要，兩者要取得一定的平衡。

「薪水少一萬但心情變好值得嗎？」原PO在PTT《WomenTalk》上表示，最近調職回鄉工作，新環境的工作壓力比以前少，同事待她也很親切，整體而言，對新環境很滿意。但原PO也提到，由於新工作單位的薪水比原單位的薪水少了將近1萬元薪水，「在開銷不變的情況下，少1萬滿有感的。」這也令她好奇，「大家覺得少1萬，換一個開心一點的環境值得嗎？」

對此，不少網友都留言支持原PO決定，紛紛表示，「值得到不行，健康的心情根本無價」、「不用繳租金住家裡就值得，還可以陪家人」、「生活經濟沒有嚴重影響的話，就值得」、「值得啊，賺更多本來就是希望心情變好」、「很值得，我就是這樣，脫離了才覺得生活品質反而變好了」、「生活品質終究還是比錢重要」、「原本租屋要外食變成有家住吃家裡其實也不錯啊」。

但也有網友認為，「值得，但是通常做習慣之後又會開始抱怨薪水少」、「錢變少心情不會好的」、「錢不是絕對，但快樂需要一定程度的錢來push」、「我就問，能快樂多久？錢真實還是快樂真實？」。有人則指出，還是要看原本薪水多寡才能決定。「看原本多少啊，10萬變9萬沒差，4萬變3萬…」、「如果是2萬變1萬不可以，變2萬要考慮，變3萬以上可以」、「少一萬也必須是4萬以上」。