資策會開發「體感健身互動娛樂應用服務系統」，將VR結合大眾化健身設備，提升訓練趣味性。(圖／經濟部技術處提供)

「2021 台灣創新技術博覽會(簡稱TIE)」今日（14日）在台北世貿一館盛大開展，總計有444家國內外廠商，展出1300項創新發明展品及技術。經濟部從上百項科技專案中，精選能為產業升級的81項科技專案技術與新創孵化成果，估計量產後可帶來500億產值。

經濟部長王美花、科技部長吳政忠、農委會副主委黃金城及貿協董事長黃志芳都出席為展覽揭開序幕。該展以「創新領航館」、「未來科技館」、「永續發展館」及「傑出發明館」四大專館共同使用近500個實體攤位。

現場展出有農委會研發的「電動履帶式高空作業車」。中小企業處創新的「VAGO微型真空壓縮機」，採用真空動力學，高科技複合材料，要兼具耐用與環保。

經濟部技術處展出的TIE創新領航館「解密科技寶藏」專館，則是具備兩大特色，第一是精選未來產業升級不可或缺的產業秘笈；第二是展出深具未來產業潛力的新創團隊。

經濟部技術處長邱求慧說明，該處每年補助法人研發超過1200項技術，這次在裡面篩選最精華68項放到解密專館展出，另外有13項法人科專新創孵化成果，加總展示最前瞻、具產業運用潛力共81項技術。

隨著電動車趨勢，工研院展出開發的「高能量及高安全樹脂固態電池」，以高離子導電樹脂（NAEPE）材料取代易燃的電解液，在常溫下就可固化。邱求慧讚許它有三項優點，包括增加超過五成以上續航力、壽命增加20％、比原液態安全性更高。目前有很多車廠表達高興趣，預期兩年後可以正式在電動車、電動機車導入這個固態電池產品。

另外有國衛院開發的「小分子抗癌藥物傳輸系統」，有望為癌症病友提供低劑量、低副作用、高療效的抗癌新藥。而因應2023年歐盟課徵碳關稅，國際大廠開始注重綠色供應鏈，工研院也研發的「二氧化碳合成低碳排甲醇技術」，可將二氧化碳合成為低碳甲醇，量產化轉而供應工業使用。

除了上述亮點產品，邱求慧說，還有新創團隊技術展出，例如2奈米量測技術，但還沒有量產。還有低軌衛星通信系統，正有團隊在開發下一代發展潛力技術。

他評估，今天展出的項目，未來加碼投資，生產與開發後，可望一年達到500億元台幣產值。