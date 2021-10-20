經濟部主辦TIE臺灣創新技術博覽會實體暨線上展20日登場，生技中心今年以「洞悉新藥研發新思維We do itWe make it!」為主題，大秀三甘露醣抗體藥物複合體平台、PROTAC蛋白水解靶向嵌合體、CAR-T& iPSC細胞治療，以及ADC藥物等四大技術平台成果。

三甘露醣抗體藥物複合體平台技術是透過單一醣修飾位點專一性的鏈結小分子藥物，強化抗體藥物複合體的功效與多樣性，而PROTAC蛋白水解靶向嵌合體是一個全新的雙功能藥物概念，透過泛素標記誘導降解，來清除目標致病蛋白，可應用在容易產生抗藥性的藥物開發及傳統上難成藥標的上。

另外，生技中心也精選CAR-T& iPSC細胞治療及ADC藥物等重要關鍵技術平台，並拍攝成深入淺出的技術影片方式來呈現生技中心的研發能量，分享全球最新穎的創新技術趨勢。

TIE臺灣創新技術博覽會實體暨線上展自即日起至10月23日熱鬧開展，經濟部技術處「TIE解密科技寶藏專館」，精選68項科技專案及13項優質科專新創團隊成果。