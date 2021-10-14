高市府力推亞洲新灣區5G AIoT產業發展，14日與經濟部工業局、加工處、HTC合作，在高軟園區打造全台首座「5G XR O-RAN實驗場」，將提供業者免費運用5G專網研發平台，為南部帶來實質商機擴散的加乘效益。
高雄市副市長羅達生指出，5G擁有大頻寬、大連結、低延遲等特色，HTC是全台5G O-RAN首發廠商，藉由HTC兼具彈性、臨時性的布建讓整個場域活用性更高，對於互動育樂、影音展演、智慧醫療、智慧製造、智慧觀光等創新業者而言是一大利多，將吸引更多業者群聚及創新應用發展。
羅達生表示，亞灣5G AIoT創新園區將於10月底開幕，人才基地也預計在11到12月陸續開幕。最重要的智慧設施部分，市府早在今年4月就申請全國第一張5G專頻使用證照，包含高流、電競館、高展館、台壽大樓及未來將啟用的港埠旅運中心等，都可在場域內進行5G專頻實驗。
加工處處長楊伯耕表示，5G XR O-RAN實驗場的揭牌啟用，象徵揭開南部製造產業正式邁入5G應用元年之序幕，為滿足逐年溢增的數位科技需求，積極擴建高軟園區二期，讓更多企業投資進駐，以擴大南部數位科技產業聚落規模，帶動產業數位轉型。
主責搭建場域的HTC亞太區總經理黃昭穎表示，HTC已蛻變為5G系統整合廠商，5G XR O-RAN實驗場即是深耕高雄第一步，目前與高雄新創團隊哇哇科技合作，預計以貓美術館IP，開發一款展現5G特色的XR虛實密室逃脫。
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