高雄亞灣首座5G XR O-RAN實驗場14日啟用，未來此5G專網研發平台也將免費提供企業與園區內廠商共同合作申請研發或測試運用。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府力推亞洲新灣區5G AIoT產業發展，14日與經濟部工業局、加工處、HTC合作，在高軟園區打造全台首座「5G XR O-RAN實驗場」，將提供業者免費運用5G專網研發平台，為南部帶來實質商機擴散的加乘效益。

高雄市副市長羅達生指出，5G擁有大頻寬、大連結、低延遲等特色，HTC是全台5G O-RAN首發廠商，藉由HTC兼具彈性、臨時性的布建讓整個場域活用性更高，對於互動育樂、影音展演、智慧醫療、智慧製造、智慧觀光等創新業者而言是一大利多，將吸引更多業者群聚及創新應用發展。

羅達生表示，亞灣5G AIoT創新園區將於10月底開幕，人才基地也預計在11到12月陸續開幕。最重要的智慧設施部分，市府早在今年4月就申請全國第一張5G專頻使用證照，包含高流、電競館、高展館、台壽大樓及未來將啟用的港埠旅運中心等，都可在場域內進行5G專頻實驗。

加工處處長楊伯耕表示，5G XR O-RAN實驗場的揭牌啟用，象徵揭開南部製造產業正式邁入5G應用元年之序幕，為滿足逐年溢增的數位科技需求，積極擴建高軟園區二期，讓更多企業投資進駐，以擴大南部數位科技產業聚落規模，帶動產業數位轉型。

主責搭建場域的HTC亞太區總經理黃昭穎表示，HTC已蛻變為5G系統整合廠商，5G XR O-RAN實驗場即是深耕高雄第一步，目前與高雄新創團隊哇哇科技合作，預計以貓美術館IP，開發一款展現5G特色的XR虛實密室逃脫。