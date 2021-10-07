今年國慶日連假9日至11日共3天，新北市蘆洲警分局考量連續假期間景點及交流道車流量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線。

10月9、10日於淡水漁人碼頭將有煙火施放活動，蘆洲警分局為防止過多車流湧入八里地區，亦規劃進場及離場交通疏導勤務、滿場機制及相關道路管制措施，請民眾遵循現場警察及義交人員指示，平安出遊，安心返家。

除國道及景點因出遊車流可能導致車多速緩情形，公路總局正於台64線台北港端西行線（往台北港方向）進行南向匝道施工，車輛需提前自八里交流道下橋，請用路人避免使用台64線轉乘台61線，蘆洲警雖已規劃交通疏導勤務因應，仍提醒民眾應及早改道，避免出遊時段受困車陣。

蘆洲警分局配合交通部規劃10月份為「交通安全月」，其四大執行面向分別是宣導、教育、工程和執法；宣導部分將結合公私部門的力量擴大宣導；教育部分從學校教育扎根。

工程部分除透過1999市民一起來工程檢視外，也將全面檢視人行空間及道路平整並適度調整人行號誌秒差等；至於執法部分，蘆洲警分局除了執行「尊重路權、禮讓行人」專案外，行人部分將加強宣導及勸導，必要時加以取締，車輛部分則將加強違規取締，讓道路規劃及行駛回歸初衷，「以人為本」，健全道路安全及通行權利。