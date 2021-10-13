北市公車衝撞橋墩14人受傷 司機恍神車頭玻璃驚悚碎裂

北市1部公車13日晚間9時由東往西，行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共14人受傷，目前已分別救醫救治。
警消晚間9時6分獲報，1部公車行經忠孝西路往西，經過中山南路時，疑因司機一時疏忽，車子撞上水泥護欄，車上乘客因強烈撞擊，分別受到輕傷，司機酒測值初測為0，肇事原因正由警方調查中。
目前5人（含男性司機）送往台大醫院，4人送馬偕醫院，2人送中興醫院，2人送和平醫院。
北市1部公車13日晚間9時由東往西，行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共14人受傷，目前已分別救醫救治。
警消晚間9時6分獲報，1部公車行經忠孝西路往西，經過中山南路時，疑因司機一時疏忽，車子撞上水泥護欄，車上乘客因強烈撞擊，分別受到輕傷，司機酒測值初測為0，肇事原因正由警方調查中。
目前5人（含男性司機）送往台大醫院，4人送馬偕醫院，2人送中興醫院，2人送和平醫院。
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