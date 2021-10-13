北市公車衝撞橋墩14人受傷 司機恍神車頭玻璃驚悚碎裂

台北市1輛三重客運忠孝幹線公車13日晚間9點多行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共13人受傷，司機酒測值初測為0，目前已分別救醫救治，確切肇事原因正由警方調查中。（張鎧乙攝）

北市1部公車13日晚間9時由東往西，行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共14人受傷。（民眾提供）

北市1部公車13日晚間9時由東往西，行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共14人受傷。（民眾提供）

北市1部公車13日晚間9時由東往西，行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共14人受傷，目前已分別救醫救治。

警消晚間9時6分獲報，1部公車行經忠孝西路往西，經過中山南路時，疑因司機一時疏忽，車子撞上水泥護欄，車上乘客因強烈撞擊，分別受到輕傷，司機酒測值初測為0，肇事原因正由警方調查中。

目前5人（含男性司機）送往台大醫院，4人送馬偕醫院，2人送中興醫院，2人送和平醫院。

北市13日晚間發生公車撞護欄事故。（陳鴻偉翻攝）

北市1部公車13日晚間9時由東往西，行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共14人受傷。（民眾提供）

台北市1輛三重客運忠孝幹線公車13日晚間9點多行經忠孝西路、中山南路時，在行政院旁因司機恍神，直接撞擊地下道上方的水泥橋墩，造成司機、乘客共13人受傷，司機酒測值初測為0，目前已分別救醫救治，確切肇事原因正由警方調查中。（張鎧乙攝）