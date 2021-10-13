苗栗縣頭份市尚順廣場1棟民宅1樓落地窗遭人開槍示威擊碎，警方起出作案長短槍。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市尚順廣場一棟民宅遭黑道分子開槍示威畫面

同屬竹南地區的張姓、吳姓角頭分子，11日晚間在頭份地區一家餐廳喝酒時，因敬酒問題發生不快，吳某1方人少力單被對方壓倒，心生不滿下，隔天撂人至張某位在頭份市尚順路的住處樓下開槍討面子，連開3槍將1樓落地窗打碎，轄區頭份警分局據報到場陸續逮捕6人，並起出作案改造手槍及1把空氣長槍，詢後依法送辦。

據悉，發生衝突的張姓、吳姓雙方當事人，都是出身竹南地區的角頭份子，相識很久，11日晚間，雙方分別前往頭份市1家餐廳用餐喝酒，在店內遇見後打招呼互相敬酒，卻因而發生口角爭執，吳姓1方人單勢孤，當場遭張某壓制，吳某忿然離去。

隔天，吳某四處撂人助勢，還從台中找人前來支援，下午15時53分，吳某1方動員2部轎車到頭份市尚順路張某事務所興師問罪，其中1人抽出1把改造手槍，朝張某事務所1樓落地窗連開3槍，將落地窗打個粉碎後逃逸。

轄區頭份警分局據報趕往現場，開槍的主嫌前腳剛離開，但由台中支援的兄弟才開車抵達，當場被警方攔下逮捕4人，並在車上搜出30餘顆子彈及1只彈匣，警方經帶回釐清事發原因後，12日深夜再循線逮捕吳姓主嫌及手下2人，追出作案改造手槍及另1把空氣長槍。詢後，將6人依法移送苗栗地檢署偵辦。

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