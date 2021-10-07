受到新冠肺炎疫情影響，政府為迅速活絡消費市場，推出「振興五倍券」刺激民生消費，振興國內經濟，除了數位綁定方式外，自8日起開放於郵局和連鎖超商通路發放與領取，淡水警分局為確保「五倍券」配送、存放及領用過程安全順遂，特別強化安全維護勤務，除將「五倍券」協助護送至轄區郵局及連鎖超商通路，並全程錄影蒐證，轄區派出所亦針對郵局、超商規劃巡守勤務，派員加強巡簽。

淡水警分局表示，淡水、三芝區領取處所有郵局8處及超商通路176處，為讓民眾順利領到「五倍券」，除了於配送時段規劃警力安全維護外，並與轄區各通路業者建立聯繫窗口，提高巡邏密度及視領取狀況加強領取處所周邊交通疏導，如人潮驟增，將機動派遣警力加強疏導或守望，以維護領取處所安全，讓民眾都能安心領購。

淡水警分局長黃南山特別呼籲民眾領取「五倍券」時，請耐心排隊，並戴好口罩保持社交距離，為避免有心人士利用「五倍券」作為犯罪新梗，應注意冒充「五倍券」加碼回饋活動的網路釣魚簡訊，年長者則要小心歹徒以代辦「五倍券」請領、換現等話術趁機騙取個資及手續費。