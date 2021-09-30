新北市新莊警分局昨（29）日下午辦理新莊民防中隊幹部常年訓練，由警察局長黃宗仁親自主持。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局昨（29）日下午辦理新莊民防中隊幹部常年訓練，由警察局長黃宗仁親自主持。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局昨（29）日下午辦理新莊民防中隊幹部常年訓練，由警察局長黃宗仁親自主持。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局昨（29）日下午辦理新莊民防中隊幹部常年訓練，由警察局長黃宗仁親自主持，副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨及分局長林温柔出席參與。此次訓練，除了表揚9位110年民防績優暨熱心服務幹部之外，局長黃宗仁更於視訊中勉勵及感謝全體民防人員的無私奉獻。

黃宗仁表示，新北警歷經非洲豬瘟、新冠肺炎等重大事件，仍依舊堅忍不懈地維護治安，發揮堅強的團隊精神，克服種種危機與難關；惟詐騙集團利用疫情期間人心浮動的機會伺機而動，從統計數字可以看出，今年度的詐騙案件較往年成長。局長強調，此種危害社會、騙取人民辛苦血汗錢的惡質行為，相當可惡，必定提升打擊詐騙集團強度，守護人民的生命財產安全。

黃宗仁表示，犯罪手法瞬息萬變，防制犯罪也得時刻更新。如今的治安工作「決戰在空中」，利用網路無遠弗屆的特性來傳達反詐騙及各項治安宣導訊息，全民共同防制，才能達到事半功倍的成效。

新莊警分局表示，這次課程針對協勤專業知識、協勤技能及災害防救工作，因應疫情關係，室內集會人數受限，故利用視訊設備打破地域限制，讓各所的民防隊員仍能同步受訓。相當感謝新莊民力平日協助警察執行各項勤務，長期默默付出於社會，替地方治安貢獻一己之心，強化社區治安執行力，未來將持續與各民力合作。