培植國內最多支球隊的台電，8月男排與屏東縣政府合作冠名，台電女排也於4日與高雄市政府舉行冠名合作記者會，未來將以「高雄台電女子排球隊」隊名參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」，挑戰例行賽10連霸。

台電表示，台電投入台灣體育發展超過70年，培育超過400位國手，高雄市政府也積極推廣體育發展，提供選手完善培訓、獎助及照護機制，培育出多名為國爭光體育好手，希望藉由雙方合作，為高雄地區排球運動注入更多能量。

台電與高雄市政府舉行球隊冠名合作簽約記者會，現場由董事長楊偉甫及高雄市長陳其邁各持拼圖手拿板，將台電著名閃電符號拼起，象徵雙方合作圓滿。楊偉甫表示，台電女排自2009年參與企業甲級聯賽以來，已獲得例行賽及挑戰賽19次冠軍，感謝高雄市推動體育發展，於今年推出運動科學輔助訓練計畫照顧台電女排，希望藉由雙方合作，提升選手成績，一同將高雄塑造為國際運動城市。高雄市長陳其邁也表示，透過「高雄台電女子排球隊」的成立，傳承經驗、提攜後輩，有利於培育更多體育好手。

台電說明，鳳山區處培植的女排自1974年創立迄今已有近50年歷史，今年10月也將首度以「高雄台電女子排球隊」隊名參賽，其中女排主場賽事將於明年1月及3月舉行，歡迎為高雄台電女排加油打氣！同時，本屆高雄市政府將贊助台電女排，而台電則將由鳳山區處代表回饋高雄市排球委員會及運動發展局，共同促進地方體育發展。

台電說明，女排隊1974年成立迄今已培育多名國手，蟬聯多年各大盃賽后座，包含2018年雅加達亞洲運動會女排隊中就有一半以上隊員出自台電，包括謝苡縥、李姿瑩、張秝芸、陳姿雅、郭覲儀、黃瀞萱、李諭、曾琬羚、黃芯瑜、楊孟樺等10人，可謂國家女子排球選手培育的搖籃。

台電指出，台電女排除了締造無數勝績，也積極向下扎根體育精神並推動社會公益活動。自1980年代起，女排隊開始投入國家體育外交，先後曾赴菲律賓、韓國等地進行邀請友誼賽，透過互相切磋球技與交流，達成外交任務。除此之外，台電球隊也每年前往偏鄉國中小學指導傳承球技，更利用暑假期間舉辦「球類Fun電營」教導孩童認識球類運動，每年甫一開放報名即秒殺，成為每年暑假最Fun的盛事。

台電說明，自1946年陸續成立男棒、男排、女羽、女排、男足及女籃等6支球隊，長期深耕國內體壇各項體育活動。高雄市政府亦積極推動各項體育措施，除優化運動設施、設立獎助及照護機制，更於今年試辦運動科訓練計畫，藉由運動科學的知識力量協助選手訓練，希望透過與高雄市政府攜手的冠名合作，成為台電女排最堅強的後盾，持續創造佳績。