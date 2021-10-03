台中市65歲陳姓男子使用交友軟體，結識女網友「萍萍」，對方遊說陳男到超商購買1千元遊戲點數，加入會員才能相約見面。陳男以為愛情來了，直奔超商，店員一聽到「遊戲點數」關鍵字，立即通報警方，文正派出所警員賴枻洋到場果斷又專業的一席話，當場使陳男恍然大悟頻頻點頭，守住自己的荷包。

賴枻洋服務於台中市第二分局文正派出所警員賴枻洋，105年四等特考班畢業，從警至今5年，雖然年資尚淺，卻有多次阻詐成功的經驗。賴枻洋今年4月勸阻8旬老婦欲匯款給假機師，即時攔阻詐騙案例，深獲表揚。

賴枻洋在上月25日下午1時許，又接獲通報前往統一超商篤行門市處理疑似詐騙案件，到場得知陳男被愛情沖昏頭，欲利用購買點數的方式加入交友群組會員，二話不說就先果斷地替陳男封鎖女網友「萍萍」，隨後耐心講述、分析不合常理之處給陳男聽。

賴枻洋專業的一席話讓陳男昏頭的腦袋頓時清醒，驚覺原來是一場騙局，相當感謝員警在自己失去理智時，即時制止得以守住多年積攢的錢財。賴枻洋接著宣導網路詐騙的案例，也請陳男收好他的名片，遇有遭詐疑慮立即打電話諮詢，用心良苦，就是要賴男別再被騙了。

台中市第二分局分局長陳家銘呼籲，疫情期間民眾使用網路情形更勝日常，詐騙案件更顯猖獗，而詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警及假交友等類型，民眾如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當，切勿跟自己的荷包過意不去。