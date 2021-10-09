藝人余天與李亞萍之女余苑綺，2014年罹患直腸癌第三期，沒想到抗癌多年後，今年又因為癌症復發，於上月住院開刀，雖然已經出院，氣色也逐漸好轉，但肺部可能要再動手術，對此，李亞萍坦言：「手術不能做太多遍，不然好像炸彈一樣會隨時爆開。」

余苑綺罹患直腸癌後，經歷多次化療後好轉，沒想到年初又傳出肺部與淋巴結有腫瘤，上個月更住院接受長達17小時的手術，原本預計8月要再動切除肺部腫瘤手術，但當時手術後的傷口還在復原，因此正確手術日期尚未確定，李亞萍更透露女兒體內還存有化療毒素，余祥銓日前PO出37歲慶生影片，只見余苑綺明顯消瘦一圈，瘦到連紅色上衣都撐不起，領口還頻頻滑落得伸手調整，讓網友看了相當心疼。

根據《三立新聞》報導，余苑綺透露肺部可能仍需進行手術，但得先進行4次化療後，再看醫生診斷安排，至於李亞萍難掩焦慮表示女兒肺部只有一個葉片，目前不宜再動手術，尤其裡面有10幾個點，不能保證手術一次就能清除乾淨，如果手術太多次，可能會像炸彈一樣爆開，更憂心表示：「先化療，之後醫生會再看狀況評估，我們都聽從醫生指示。」

余苑綺七月開完刀後，曾在臉書PO出病榻前的照片，只見全身插著4根管子，坦言：「她沒有大家想的那麼勇敢，會怕會痛也會不敢面對，但只有她活著就會繼續跟病魔對抗，家人就是她最大助力，感謝大家關心。」