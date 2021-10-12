新竹市綠營基層民代12日舉行「合併升格、教育升格、孩子更多選擇」記者會，針對108課綱高中校訂課程、雙語教育、早療資源分布不均、代理教師勞動條件改善等議題提出看法，認為各校不能「單打獨鬥」，必須透過政府整合、緊密的橫向合作、建立設備資源共享機制。

市議員劉康彥表示，為了讓孩子有更多元的學習選擇，108課綱在高中階段增加許多校訂必修、多元選修等課程，以實現「適性發展」的目標，但關鍵在於各校能否端出各式各樣的「好菜」與校際間的課程整合，這有賴「事權統一」的教育部門主導，資源較多的學校也要肩負「領頭羊」的角色。

劉康彥說，目前新竹縣市有11所公立高中的校訂課程各自「單打獨鬥」，未來若能合併升格，透過政府整合、各校緊密的橫向合作、建立設備資源共享機制，不僅能提供學生在感興趣的領域更多課程選擇，對未來的人生規畫也將更有幫助，同時提升學校發展、縮短城鄉差距，新竹市的「新校園運動」就是個典範。

李妍慧則表示，大新竹合併升格後，充裕的經費允許全面推動雙語教育，另，大新竹不僅有清大的竹師教育學院提供優質師資，還有7間大專院校作為外語教學師資的後盾，搭配民間機構的英語作為第2外語教學（ESL）師資，無論是家長端或師資端，新竹早有雙語教育的條件，只待政策推行。

她強調，大新竹合併升格後，將會有更充裕的資源全力挹注推行公立學校雙語教育，搭配在地優質師資、國際人力以及充分的家長後援，可望推動一周半數課程以全英文進行，厚植大新竹的教育競爭力。

市議員施乃如指出，新竹縣早療與特教資源分配不均，許多新竹縣的家長考量新竹市的教育、醫療、日間照護或定點臨托資源較完善密集，只好跨區就讀或使用。她認為，大新竹地區的早療與特教家庭已不能再等下去，應盡快升格，軟硬體一起努力，提供早療家庭1個專業、溫暖的協助，對學前特殊教育也有更大的幫助。

綠黨議員劉崇顯、余筱菁則表示，受限縣市財政規模不足，新竹市對於未兼任行政職務的代理教師無法聘足完整1年任期，暑假期間無法支領薪資，而新竹縣甚至連兼任行政職務的代理教師都未聘足1年，期許透過升格，比照台北、桃園、台中與高雄等直轄市，給予代理教師完整1年的聘期，並累積年資來保障基層教師的權益。