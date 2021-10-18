新北市私立竹林中學鼓勵學生跨領域學習、厚植核心素養能力，激發無窮創意，在鴻海教育基金會舉辦的 IG線上解謎營中，竹林學生團隊榮獲最佳合作默契獎，不僅展現同學們的創造力，也證明竹林學生的合作力。

竹林家長會長、新北市議員邱烽堯得知竹林學生團隊利用暑期擴展學習範圍，跨領域整合知識，更厲害的是展現高度創意和團隊合作精神，並一舉得獎，特別蒞校親自頒發獎學金給獲獎的同學，以鼓勵更多同學願意投注心力在開發自己潛能的課程中。邱烽堯表示，密室逃脫解謎活動目前可說相當盛行，團隊合作互相腦力激盪，還要能與所學的各科知識產生連結，對於學生的學習刺激相當高，竹林同學的得獎，證明學校平日培養同學創意思考與合作分工的態度是極為成功的。

對於參賽過程，隊員林敬哲說，為了讓作品更成功，隊員間，甚至和老師有些意見上的衝突，而且暑期還有線上輔導課，平時只有晚上才能討論和設計作品，累了火氣就大，總鬧得不歡而散，但天一亮，大家就又和往常一樣嘻嘻哈哈一起努力，這也算是團隊合作的另一種樂趣吧。而對於能有機會參加這項比賽，他感到非常開心，不僅享受與夥伴共同創作的樂趣，更重要的是讓他對於所學各科之間的關聯性有了更不一樣的認識。

才升上高二的隊長郭晏鈞同學，和剛升上高一的顏逢佐、沈子峻及林敬哲同學組成「竹夢踏實」隊，於暑假防疫停課期間參加由鴻海教育基金會舉辦的第一屆「密室逃脫解謎遊戲線上設計營暨成果觀摩賽」，經過兩天的課程，同學們便須在兩周內以設計營所授簡報、spark ar等技術，透過IG平台製作線上解謎遊戲，過程中所有故事內容、謎題、圖片、音樂選用都必須由同學們自行規劃設計，並符合各項嚴謹的規定。

指導老師連雅婷表示，此次比賽除提升孩子們的合作力、溝通力、創造力與團結力外，更與竹林學生圖像相契合。也因為此次比賽，孩子們的學習視野更加開闊，學習態度更加謙卑。值得注意的，在這一次比賽中，學生多是國三升高一，他們初試啼聲，能有如此亮眼表現，竹夢踏實隊的表現令她感到十分驕傲。

竹林校長顏麗珠指出，在108課綱提出「培養學生在生活情境中，真實運用知識的學習表現」的教育理念之前，竹林校內從103學年度就開始舉辦實境解謎、密室逃脫的競賽，每次報名都相當踴躍，這類深受年輕學生喜愛的活動，其實能夠達到培養學生跨領域、動手做、在生活中應用、能解決問題等能力的學習目標，竹林甚至在國中課程設計中，直接納入成為特色課程的項目之一，不只學生受益，教師團隊在規劃設計課程內容時，也能獲得更多提升。