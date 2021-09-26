台灣因新冠肺炎疫情持續禁止酒店、舞廳等17大娛樂場所營業已超過4個月，台南市有酒店、舞廳小姐為求生存，轉行到殯葬業求職擔任禮儀招待，卻有酒女遇上色老闆在面試時毛手毛腳，憤而提告性騷擾。

台灣酒店、舞廳、夜總會、KTV等17大娛樂場所5月中旬因疫情擴大延燒，遭禁止營業至今，業者哀號四處陳情，近日確診數下降至個位數，各城市都倡議再降1級警戒，中央對17大娛樂場所仍未鬆綁。

台南市有舞廳、酒店小姐為了維持生活另尋生路，找上殯葬業應徵招待小姐，南區一家禮儀公司業者坦承近日確實有八大相關行業的女子詢問兼差工作，有意願的人數增多。

薛姓業者表示，其實過去就有不少上班小姐，晚上在夜店陪酒，白天兼差禮儀招待，兩頭賺錢，酒店生意好的時候，就專職在酒店，生意差時再到殯葬業兼差，近期向殯葬業詢問擔任招待的八大小姐還不少，也有曾作過禮儀招待，離職陪酒後又回鍋的女子。

業者表示，這類女子通常只當禮儀招待，不會應徵需要摸往生者身體的禮儀師。

近日有名26歲女子，原在酒店上班，禁業期間改到禮儀公司應徵招待小姐，卻因穿著稍有暴露，遭面試的潘姓業者當場性騷擾，事後憤怒提告職場性騷擾，警方證實此案，被害女子堅持提告刑事取代行政申訴途徑，潘男坦承犯行，已受理報案。

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義表示，多數陪酒小姐學歷不足缺乏專長，在合法的八大行業上班，公司還能為其主持公道，人身安全反受保障。現在到處流竄到其他行業，必然發生更多社會問題，社會付出的成本更大更廣。

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