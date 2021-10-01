屏東縣高樹鄉新南村一處超商女店員日前遭思覺失調患者挖眼，使得全村人心惶惶，欠缺人手的超商1日又有店員應徵，業者特別準備辣椒水，更詳細教導使用方式，希望店員遇到緊急時刻能以自身安全為要，避免類似情況再次發生。

遭襲的女店員預計2日進行鼻梁手術，同時要將凹陷的左眼墊高，之前雙眼手術順利，家屬表示，妹妹狀況有好轉、意識很清楚，但當時提議換班的女同事一直為此事感到很自責，妹妹反而貼心安慰她別太擔心。

至於超商又有新進店員應徵，業者強調，其實之前就有訂購辣椒水要讓店員防身，但是商品一直未到貨，直到事發後才通知取貨，「就差了一天」。

業者在應徵店員時不斷提醒，辣椒水若遇到緊急狀況一定要使用，如何使用？店長也不厭其煩教導，希望類似案件不要再發生。來應徵的女店員表示，自己就住在超商隔壁，店長及鄰居都會照應，加上凶手仍在醫院治療，因此不至於太過恐慌。