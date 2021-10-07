有民眾今天上午已收到5倍券手機簡訊領取通知。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局編排警力今天與超商配送工作人員護送5倍券到轄區超商。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

行政院推出5倍券以刺激消費振興經濟，台中市清水警分局編排警力共計4名次，於7日及8日共2日，與超商配送工作人員，護送5倍券到清水、沙鹿、梧棲區等共計46家超商，防止突發狀況發生及維護配送過程安全順利，讓民眾能夠領取5倍券。

紙本5倍券第一波將於8日開始領取，清水警分局編排警力4名次，今天早上與超商配送工作人員，護送5倍券到清水、沙鹿、梧棲區等共計46家超商，預計明天完成全部護送作業，有民眾今天上午已收到手機簡訊領取通知。

清水警分局提醒民眾，近日也傳出5倍券詐騙案件，民眾注意假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款等各式詐騙手法，另外網路社群平臺如提及可協助預購5倍券，只要付少許金錢，這就是假網拍真詐騙，若接獲宣稱申請流程出現錯誤，要求透過ATM解除分期付款等程序的電話，也是詐騙手法。

分局長游永中表示，將秉持「便民」、「迅速」、「安全」三大原則，全面防止一切突發或意外狀況發生，確保運送過程平安順遂，另外，游分局長也呼籲五倍券等同貨幣，易遭不法之徒覬覦，且不會以「電話」、「簡訊」要求操作匯款，提醒民眾妥適保管，避免造成額外損失，有任何與詐騙相關的問題，請多加利用「165」反詐騙諮詢專線，或撥打「110」報案專線查證。