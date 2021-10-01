整形名醫張耀元被控3年前涉嫌趁女性友人酒醉，將她帶到飯店內性侵，歷審認定他犯行明確，還反指被害人主動獻身，毫無悔意，依乘機性交罪判他4年徒刑，全案已定讞，張今（10）日上午赴台北地檢署報到，入監服刑。

張耀元被控在2018年1月12日晚上，邀請診所女諮詢顧問到餐廳內吃飯及喝酒，之後再轉往一家酒窖品酒續攤，她因陸續飲用香檳、紅酒、白酒等酒類，導致酒醉意識模糊，張見她不勝酒力，於是攙扶她到飯店住宿。

張男在飯店房間內，見女子呈現無法抗拒的狀態，竟褪去她的衣物企圖性侵，但因無法勃起改用手指性侵，並吸舔女子的胸部與乳房，強壓頭部要求女子口交。

女子曾在法庭上泣訴，她沒有印象走出酒窖，有記憶時已在旅館床上，以為自己在作夢，怎麼可能在一個陌生空間醒來，而張男當時就在性侵她，但她沒有力氣推開。

一審、二審及台灣高等法院更一審認為，張男犯後飾詞狡辯，還暗指女子主動獻身，沒有悔意，且迄今仍未與被害人達成和解，將他判處有期徒刑4年。案經上訴，最高法院於今年8月駁回，全案定讞。

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