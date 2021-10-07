永和大陳地區最重要的單元5、6、7招商結果出爐，其中單元5由「統一工商綜合區開發股份有限公司」獲選為最優申請人，另外單元6、7由「漢皇開發股份有限公司」獲選為最優申請人。預計年底前可完成簽約。

城鄉局長黃國峰表示，永和大陳社區位於新店溪畔，環境相當優美，但當地建物多為50到60年老舊房屋，且巷弄狹小，不利防災。

黃國峰說，大陳社區單元2已於去年順利完工入住，居住環境品質及機能都大幅改善，單元5、6、7今年4月第2次招商，至9月初截止各單元都有廠商投標，經公開評選程序選出二家最優申請人，廠商都有提出較具特色的規劃方案、駐地整合措施等。

都更處表示，單元5規劃建造32層大樓，單元6與單元7也是分別打造36層與32層大樓，都會回饋公益性設施。

都更處長張壽文表示，單元5、6、7的公有土地比例大約落在42％到61％間，且各單元內的土地權屬、租違占、增建等情形多不相同，將儘速與二家最優申請人完成簽約，讓廠商早點進場整合，公私合作建立的夥伴關係，共同推動大陳社區的公辦都更，以達成共創多贏的目標。