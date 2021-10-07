3年前王焜玄參選嘉義縣議員時花17萬元買票當選，一審依交付賄賂罪判刑4年，二審考量他認罪且妻子罹患「急性骨髓性白血病」，家中生計須靠目前經營檳榔業的王男負擔，改判刑2年，緩刑5年；賄選免入獄惹爭議，檢方不服也提上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，王焜玄為在2018年嘉義縣議會議員選舉第六選舉區登記參選，他為求順利當選，竟將賄款分別交由4名友人，囑託對方以鄰為單位，以1票1000元向該鄰有投票權之人買票，警方接獲線報前往查緝，扣得賄款共17萬8000元。

嘉義地方法院一審依違反選罷法之交付賄賂罪將王男判刑4年，褫奪公權6年，台南高分院二審審理後，結果出現大逆轉，合議庭考量王男已認罪，並自白全部犯行，符合減刑要件，因此撤銷改判刑2年，褫奪公權5年。

台南高分院認為王男在偵審中已遭羈押7個月又13天，他的妻子罹患「急性骨髓性白血病」有復發可能，無法工作謀生，王男肩負照顧妻子及負擔子女教育費用的責任，因此宣告緩刑5年，判決確定3年內，向公庫支付150萬元。檢方提上訴，最高法院駁回確定。