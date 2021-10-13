大陸最高人民檢察院微信公眾號13日消息，經大陸國家監察委員會調查終結，貴州省政協前黨組書記、主席王富玉從海南到貴州任職期間，違規收禮、打高爾夫球、乘坐私人飛機、為他人謀利、通過民間借貸獲取大額回報、生活奢靡腐化、道德淪喪、家風敗壞；利用職務便利和影響力在工程承攬、土地開發、企業經營等方面為他人謀利，非法收受巨額財物，直至退休後仍大肆收錢斂財。經開除中共黨籍後，涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪部分，由大陸最高人民檢察院指定天津市人民檢察院第一分院偵結，向天津市第一中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：被告王富玉利用擔任海南省瓊山市委書記、市長，海南省委常委、三亞市委書記，海南省委副書記、海口市委書記，貴州省委副書記，貴州省政協副主席、主席，貴州省正部級領導幹部等職務上的便利，以及本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物。

被告王富玉離職後，利用前擔任貴州省政協主席職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人巨額財物，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

中央紀委國家監委網站8月16日立案審查調查時稱，王富玉喪失理想信念，背棄初心使命，目無道德法紀，對黨不忠誠、不老實，陽奉陰違，搞兩面派，做兩面人，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受私營企業主安排打高爾夫球、乘坐私人飛機；在組織人事方面違規為他人謀利，在組織談話時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；把黨和人民賦予的權力作為攫取私利的工具，通過民間借貸獲取大額回報；生活奢靡腐化，道德淪喪，家風敗壞；利用職務便利和影響力在工程承攬、土地開發、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，直至退休後仍大肆收錢斂財。