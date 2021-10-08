大陸央視新聞8日報導，大陸最高人民檢察院消息，甘肅省委前常委，省政府前黨組副書記、副省長宋亮涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由四川省樂山市人民檢察院審查起訴。近日，樂山市人民檢察院已向樂山市中級人民法院提起公訴。據指出，宋亮曾在內蒙古工作30餘年，在3個煤炭資源大市都擔任過重要職務。金融與煤炭，正是過去幾年內蒙古反腐的重點領域。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告宋亮享有的訴訟權利，訊問了被告，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控：被告宋亮利用擔任內蒙古自治區政府辦公廳副主任，自治區政府金融工作辦公室副主任、主任，赤峰市委副書記，自治區交通運輸廳廳長，烏海市委書記，自治區黨委常委、通遼市委書記，甘肅省委常委，省政府黨組副書記、副省長等職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

大陸政論微信公號「長安街知事」指出，宋亮曾在內蒙古工作30餘年，任自治區金融辦主任7年，在赤峰、烏海、通遼三個煤炭資源大市都擔任過重要職務。金融與煤炭，正是過去幾年內蒙古反腐的重點領域。

而此次檢察機關的起訴資訊顯示，宋亮到了甘肅之後沒有管住自己的手，仍有貪腐行為。