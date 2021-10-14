交通部前部長林佳龍子弟兵卓冠廷昨正式宣布參選新北市第7選區議員，爭取家鄉土樹三鶯選票，他今日參選首站前往鶯歌半月陶房拜訪藝術家林義傑，體驗做陶。卓冠廷表示，土樹三鶯是即將起飛的新都心，鶯歌更是陶藝產業重鎮，可惜長久以來周邊產業並未串連結合，長期被忽略，未來將積極深入基層，陸續在各里辦理座談會，解決產業斷層問題。

卓冠廷表示，土樹三鶯是他從小成長的生活圈，出社會後因工作機緣陸續到交通部、立法院、地方政府的新聞局歷練，後來也到美國攻讀碩士，這些經驗都十分寶貴，因此想將所學貢獻給故鄉。土樹三鶯各項產業型態和生活機能都在逐步提升，未來發展勢不可擋，捷運三鶯線、市立美術館都即將完工，因此期望能運用過去在交通部、新聞局的經驗，推動交通串連、城市行銷，為在地產業轉型帶來助力。

卓冠廷說，除了拜訪林義傑老師，他也曾和鶯歌地方多位聞人交流，發現鶯歌陶藝近年關注度明顯降低，雖然廣推「生活陶」多年，茶器陶藝技巧純熟，但仍沒有帶起陶藝產業，鄰近的三峽雖然茶葉聞名，但也都是各推各的，沒有達到串連效益，因此他日後必定會積極整合，並提升陶藝的生活美學，藉由過去的經驗，行銷城市、促進影視、文創產業國際化的能力。

據了解，卓冠廷目前也已積極在鶯歌區布局，未來競選總部將設在尖山路上，與現任市議員蘇泓欽打對台，而外傳新北市副發言人呂家愷未來也將以國民黨名義參選，為市長侯友宜在地方布局。地方人士透露，前新北市議員、蘇泓欽父親蘇有仁在服外役監休假時，曾2度拜訪侯友宜，希望呂家愷不要投入選戰，雖然蘇家在鶯歌區勢力雄厚，但若卓與呂皆在黨內初選中勝出，恐會瓜分蘇家在鶯歌區的選票，屆時選情將不大樂觀。

不過，對於蘇有仁拜訪侯友宜一事，蘇泓欽回應，父親3月放假時確實有拜訪過市長，但僅是拜託市長多支持他爭取的地方建設，5月就遇上疫情，父親也根本沒有放假回來，3月拜訪市長時都還沒有人在講選舉，卓和呂都還沒有說要出來選，根本不可能提及選舉。蘇泓欽表示，無論是誰出來參選，他都相當歡迎，但是不希望有不實指控，他會努力認真做事，繼續監督市政爭取建設。