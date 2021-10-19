百白、全聯先生邱彥翔等人將包場與粉絲同樂。（良人行影業提供）

劉冠廷、百白日前以《詭扯》分別斬獲台北電影獎最佳男女配角獎，2人為了感謝粉絲支持，將在10月24日包括高雄大遠百威秀、台南南紡威秀、台中大遠百威秀、桃園統領威秀等戲院安排《詭扯》巡迴感謝搶先場放映，兩人都會出席映後和粉絲打招呼。

劉冠廷上周先陪粉絲在西門町搶先看片，這部被多位影評人評為「2021最爆笑爽片」的動作喜劇亮點不斷，笑聲此起彼落，還多次爆起如雷掌聲，坐在場中的劉冠廷突然大喊一聲「好啊，你們就繼續笑我啊」，這一吼讓粉絲更嗨，觀影之後，劉冠廷一一與粉絲合照同樂。

獲得北影女配角肯定的百白除了感謝所有人的祝福，她還開心地在臉書寫下： 「我的翅膀長出來了，謝謝大家的幫助，抱歉讓你們扶那麼久，我終於飛起來啦。」昨天專訪排了一整天，換了五套衣服，她打趣說，也開始體驗一些女明星的行程，「很新鮮，但有時候也有點不知所措，真的是愛情來的太快就像龍捲風。」

除了劉冠廷、百白之外，黃尚禾、林鶴軒、侯彥西、全聯先生邱彥翔等人也特別包場與粉絲同樂，目前確定的時間是侯彥西10月26日、百白10月28日、邱彦翔11月1日、黃尚禾11月2日、林鶴軒11月4日，詳情可至演員臉書粉絲專頁洽詢。