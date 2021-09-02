台北市體育處前處長孫清泉被控貪汙案，台北地檢署將孫不起訴，但再議後，高檢署罕見未經自為偵查程序，2度撤銷並命令北檢起訴，台北地方法院審理後，認定他觸犯10個收賄、圖利等罪，共貪汙35萬元，合併執行8年4月徒刑。可上訴。

孫清泉被控於2010至2012年間，以每日2萬元或每次活動4至5萬元代價向業者索賄，讓業者優先承租場地，再轉租牟利；北檢約談孫男到案後，諭令60萬元交保，2018年8月認罪證不足，將孫及王姓業者2人不起訴，其中孫因係公務員涉貪，依法送高檢署再議。

但高檢署認為，北檢不起訴理由違背經驗及論理法則，撤銷不起訴處分，發回北檢續查，並罕見命令北檢起訴，北檢經二度偵查後，依貪汙罪起訴孫男。

北院認定，依相關不實公文簽呈外，檢方另查扣孫清泉為了索賄，曾傳遞許多簡訊要求告發人付賄款，可認定孫清泉涉犯貪汙罪，將他判刑8年4月，褫奪公權6年。可上訴。