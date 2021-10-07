新竹縣一名40歲的婦人，6日晚間被發現與4歲的兒子陳屍在租屋處，母子倆均已明顯死亡。據了解，婦人患有憂鬱症，初步排除無外力介入，母子倆離世原因仍待釐清。

據了解，婦人與前夫離異，獨自與兒子生活，婦人因有憂鬱症，平日有服藥紀錄，並留有書信，但未交代離世原因。

婦人5日晚間進房後，就沒有再外出紀錄，由於她每天與家人聯繫，卻突然失聯，家人驚覺有異，因此報警，未料在進入租屋處時，已母子雙亡。

據悉，婦人並非高風險家庭，也非縣府社會處關懷的福利對象。而4歲男童亦有就讀幼兒園，卻在案發前就已由婦人為孩子請假，而婦人前夫、家人均住在外縣市，母子倆離世原因仍待釐清。

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