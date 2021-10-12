華航一名劉姓機師於2018年3月間準備駕駛飛機自越南胡志明市返回台中，卻被副機長發現猝死在駕駛座上，其父親控告華航讓兒子過勞死，憤而求償共計250萬元，案經台北地院審理，法官認為劉男生前工時並無異常，急過程亦無延誤，判華航免賠。

判決書指出，劉男自2015年起轉任機師，2018年3月28日上午執行台中飛往越南胡志明市班機飛航任務，同日下午預計從胡志明市返回台中前，被副機長發現昏倒在艙內，經急救仍需宣告不治。

劉父控訴，兒子長期執勤疲勞航班，過世時年僅35歲，疑心兒子的死因與長期疲勞有關，再加上兒子生前曾向他訴說，上班執勤時間違反生理機能，想辭職云云，質疑華航讓兒子處於過勞狀態，積勞成疾，最終造成在執勤中猝死的結果，憤而向華航提告求償扶養費100萬元與精神撫慰金150萬元。

華航指出，在該班機起飛前，因座艙長向機長回報未獲回應，經副機長前往駕駛艙查看，才發現劉男癱軟在駕駛座上，當下副機長立刻請求座艙長接回空橋，並請求醫護協助，無奈劉男經急救仍宣告不治。

華航表示，根據公司自訂的《員工撫恤及慰問辦法》計算出撫恤金與喪葬費，並扣除劉男已提繳的勞退金、由華航先行代墊的越南當地醫藥費、翻譯等費用，已將剩餘的196萬餘元全數給付給劉男的遺孀，另有公司團保所理賠的110萬元保險金與向勞保局所核發的35個月普通死亡給付等。

此外，華航舉證《飛航作業管理規則》指出，劉男猝逝前6個月的總飛行時數未超過正常法定工時，絕無劉父所指過勞之情，班表均符合法規限制，事發時機組人員依規替其急救，並無過失，向法院請求免賠。

台北地院審理時，法官勘驗劉男的值勤班表，判定華航所指派給劉男的飛行任務並無違法，也無過勞的證據，而機組人員發現劉男生命狀態有異後的處置也無不當，最終判劉父敗訴、華航免賠。可上訴。