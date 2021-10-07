高雄一名小模缺錢上網找「Suger Daddy」，到摩鐵赴約竟慘遭陳姓男子下藥性侵、拍私密照和性愛影片，小模友人透過手機定位趕到旅館救援，發現小模神智不清，立刻帶著小模去報警。檢警事後在陳男住處搜出多顆FM2及搖頭丸，依性侵等罪聲押，高雄地院6日晚間裁定8萬元交保。

41歲陳男9月11日在「台灣甜心包養網｣上認識小模，兩人談妥包養1次1萬5000元，兩人約好到三民區某間汽車旅館碰面。小模單獨赴約、進到房間後，喝下陳男摻入FM2的紅酒後不醒人事，遭陳男性侵。

小模出發前，曾向李姓女友人透露要去找乾爹，為了確保安全，小模事先打開手機定位，讓李女能隨時掌握行蹤。李女當晚連繫不上小模，相當擔心，觀看手機定位資訊直接殺到摩鐵。

李女等人到場時，當場撞見陳男攙扶神智不清的小模正準備退房，立刻衝上前質問，還逼得陳男交出手機。李女檢視陳男手機，發現小模神智不清遭拍大量私密照和性愛影片。陳男當場表明想用4000元和解，李女直接拒絕，堅持帶小模到派出所報案。

檢警4日持搜索票前往陳男住處搜索，當場扣得22顆FM2及數顆成分不明藥丸，陳坦也承下藥性侵，但強調因為照片和本人差很大，才會下藥性侵報復。高雄地檢署複訊後認為陳男有逃亡之虞聲押，高雄地院昨晚裁定陳男8萬元交保候傳。

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