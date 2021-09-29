國中、小少女在IG社群軟體互相開嗆開嗆，勞動到家長出面談判。（翁啟祐提供／吳敏菁彰化傳真）

國中、小少女在IG社群軟體互相開嗆開嗆，勞動到家長出面談判。（翁啟祐提供／吳敏菁彰化傳真）

好扯！國中、小少女在IG社群軟體互相開嗆，家長出面談判，更難以想像的是，家長為了管教女兒，當眾逼女下跪道歉，花壇民代翁啟祐到超商，無意間目睹了這一幕，忍不住打抱不平，看不下去出面阻擋，「跪什麼跪」，也驚動警察出動，並通報社會處，依兒少處理法安排輔導親職教育。

翁啟祐指出，昨天晚上到超商買東西，車停在門口，發現兩組人馬糾紛，眼看著母親逼著女兒，跪下去道歉，凍未條跳出來質疑，他說，不知道糾紛的內容，但是管教女兒叫她當眾跟人下跪可以嗎？這是什麼世界，心疼孩子當眾受辱，以後不會對人格產生影響嗎？

「當眾為難一個國中生，孩子的感受有顧慮到嗎？她是犯什麼滔天大罪嗎？」翁啟祐說，當個旁觀者，實在看不下去了，報警花壇派出所到場協助處理。

警方調查，住花壇國中生和住彰化市國小生在IG社群軟體開嗆，雙方母親分別帶女兒到超商前協調，國中生母親要女兒下跪，對方家長說不用跪。雙方並沒有打架、受傷，家長管制問題已經通報社會處。

社會處表示，接獲通報後立即指派社工進行訪視，經查二名兒少疑不滿對方言論透過IG社群軟體互相開嗆，雙方相約超商門口談判。其一國中女學生家長要求女兒當場下跪道歉，此處理方式確有不當對待之虞，為維護兒少權益，不排除將本事件依兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第2款，及該法第102條第1項第4款命其接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導。

目前兩位兒少均已請家長帶回，評估無立即生命危害，社會處社工將會同警政及教育等網絡單位共同服務，持續關注與維護兒少的生活、就學與照顧需求，並提供法律資源與其他提供適切的服務。

「當一個雞婆的人」翁啟祐說，縱容霸凌就是縱容暴力，要關心每一個，保障每個人的人格尊嚴，社會才會更好，人類才會更進化。

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