台東美術館前的兒童遊戲場疑似遭遊民霸占，台東縣府教育處偕同警方到場處理。（蔡旻妤攝）

台東美術館前的兒童遊戲場疑似遭遊民霸占，台東縣府教育處偕同警方到場處理。（蔡旻妤攝）

位於台東美術館前的兒童遊戲場疑似遭遊民霸占，民眾5日帶小朋友前往遊玩時，發現大量衣物、被單等直接掛在遊戲器材上，行徑誇張，更憂心有安全疑慮；台東縣府教育處立即報警處理，警方已請社會處協助遊民安置，並加強巡邏。

溜滑梯、攀登架等遊樂器材是孩子們的最愛，然而卻有遊民將私人衣物、被單掛在台東美術館前方的遊戲器材上日曬，器材空間內部被更擠滿了抱枕、棉被，行李箱等全數家當大喇喇放置在遊戲區及長椅上，民眾推測該位遊民應該長期居住在此，家長見狀則開始憂心孩童的安全。

民眾將照片發布至台東在地臉書社團後，教育處偕同警方等相關單位立刻到場了解；教育處體育保健科長林邦遠表示，他到場後並未發現該遊民，現場只看到其私人物品，因此只能先請員警到場處理和規勸，同時請社會處也來關心，希望將她能進行安置或轉介，避免孩童遊戲的空間被占用。據鄰近住戶表示，這位遊民並不是縣內列冊遊民，曾經遇過該位遊民，是1名女性，看到她以遊樂場為家，也曾試圖勸離。

台東馬蘭派出所副所長陳文明回應，有關該遊樂公園發現行李一事，員警獲報後前往現場查看，並未發現物品的所有人，目前已通知廢棄物業管單位環保局及場地管理單位教育處等到場處理，而遊民部分請社會處協助安置，有關遊民身分警方正積極了解中，並將會加強周邊地區巡邏，以維護社區安全。