難道有綠地就可稱為公園嗎？市議員何敏誠指出，台中市復興路、自由路附近干城及礫間公園，雖然美其名為公園，但園內設施單調都沒看到什麼人使用，完全浪費公園的應有的功能。市府強調，兩公園將編列約250萬預算，規劃兒童遊戲場等改善工程。

何敏誠指出，台中市東區近年來因台糖湖濱園區及帝國糖廠開幕，加上知名影城進駐，未來會有大型商場設立，發展迅速人口也持續增加，儼然成為舊城新生代表，民眾對公園休憩需求也大幅上升。

干城公園內只有一組磨石子溜滑梯及幾座椅子，許多地方沒有樹木遮蔭，導致民眾覺得太無聊且太熱；干城公園及礫間公園四周都由像矮牆的設施圍起，出入極度不便，這2座公園遠看新穎，近看才發現乏善可陳，市府應改善進出動線增設更多樣遊具，才能使公園更貼近民眾。

市府強調，干城公園開闢已20年以上，近年來因配合水利局「綠川礫間淨水場設施」工程整體規畫，將綠川礫間淨水場設施設置於干城公園及礫間公園下方，並配合工程整體規畫，將干城公園恢復成休閒綠地設有溜滑梯之公園様貌，後續將編列約250萬預算，規劃兒童遊戲場改善工程等設施。