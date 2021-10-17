為重視地方建設與傾聽部落心聲，台東縣長饒慶鈴17日下午縣府原住民族行政處及地方代表至三和及多良車站周邊環境，聽取部落的需求，給予當地友善環境建設。此外，饒也與太麻里部落青年辦理座談會。

為重視地方建設與傾聽部落心聲，台東縣長饒慶鈴17日下午視察三和及多良車站周邊環境，也與太麻里部落青年座談。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴與原民處長方銘總、議員陳政宗、尤忠正及太麻里鄉長王重仁、鄉民代表李高明珠、及部落頭目族人前往太麻里三和陸發岸原住民發祥地，當地是卡大地布、射馬干、大王、馬蘭及馬當等5個部落祭袓聖地。

為重視地方建設與傾聽部落心聲，台東縣長饒慶鈴17日下午視察三和及多良車站周邊環境，也與太麻里部落青年座談。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

部落族人反應，因部分祭祀場域環境友善度不佳，例如：樓梯設計過斜陡、多年未整修牆面出現剝落情形，各部落領袖與族人希望縣府能協助整頓修繕，給予族人友善安全的祭祀環境場域。

為重視地方建設與傾聽部落心聲，台東縣長饒慶鈴17日下午視察三和及多良車站周邊環境，也與太麻里部落青年座談。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

頗負盛名的多良車站已成為台東縣熱門觀光景點，遊客數日益增加，每逢周末及連續假日，收費亭出入口處容易造成遊客排隊回堵。饒慶鈴即刻指示原民處補助改善設施費用約150萬元予太麻里鄉公所，讓收費亭、出入口、設置無障礙設施及坡道，周邊電線桿地下化美化周邊環境，盼能盡速解決相關環境改善問題。

此外，為傾聽部落青年聲音，提升青年參與公共事務的機會，饒慶鈴17日也親自與部落青年們面對面共同商討部落議題、聽取意見，聚焦青年們各方的主張及觀點，日後也將建議納為未來計畫方針。

縣府表示，將蒐集部落青年想法做為未來制訂原民政策的意見管道，去年首創部落青年圍火座談會，期盼能更貼近部落需求、強化解決部落問題，今年將在南迴線、海岸線、縱谷線、市區辦理4場青年圍火座談會，邀請全縣各部落原住民族18歲以上40歲以下青年代表參與會談。