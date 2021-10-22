成立54年的遠東百貨，是全台投入公益時間最久的百貨公司，光是去年就舉辦超過600場包括社會扶助、婦幼關懷、環境保護、在地發展等多元公益活動，其中高雄大遠百舉辦的美濃愛心米大募集、愛心便當、物資捐贈及公益捐血活動，造成廣大迴響，吸引民眾踴躍發揮愛心共襄盛舉。

高雄大遠百秉持對環境永續的理念，面對全球氣候變遷，遠百帶頭做環保，發揮企業影響力，舉辦「太陽寶寶出任務-社區環境打掃服務」，在10月28日遠百週年慶開打前，號召同仁擔任一日環境清潔志工，於新光路上的星光園道協助整理公園、落實環境關懷，先當好鄰居再做週年慶，讓遠百成為你的好鄰居。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，秉持企業營運宗旨，持續推廣「綠色營運、友善環境」，綠建築周邊認養綠地，目前累計遠百各分公司認養商場週邊行道樹與公園綠地，定時派員修剪維護，認養面積已達1146坪，其中高雄大遠百連續四年於週年慶前夕舉辦「太陽寶寶出任務-社區環境打掃服務」，和睦鄰里、在地深耕，獲得民眾及附近居民高度肯定，讓遠百真正成為社區的好鄰居，透過各項定期公益活動，創造永續價值及美好生活，發揮社會影響力，未來，高雄大遠百將持續搭建溫暖的公益平台，傳遞人際互助的美好力量，持續為社會盡一份心力；當我們在迎接遠百週年慶到來的時候，秉持著「以消費者心願而經營」的精神服務顧客，我們勢必將迎接最豐收的第四季。

百貨年度盛會「週年慶」陸續登場，高雄大遠百週年慶將於十月二十八日正式加入戰局，即日起「預購」同享週年慶優惠，讓民眾提前享有週年慶才有的促銷回饋，推出化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元、滿10000元再加送250，百貨服飾當日累計滿5000元送500元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷12大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，享5%回饋；全館購物刷14大銀行信用卡單筆分6期滿6000元再加送200元十足券，讓回饋多更多；值得一提的是，民眾持紙本振興五倍券於高雄大遠百全館單筆消費滿3000元，即可兌換遠百振興券2200元，持紙本振興五倍券消費滿5000元還可兌換高雄券1000元，讓民眾直呼在高雄生活真的是太幸福了。

高雄大遠百週末假日於一樓廣場持續舉辦「遠百愛的串連-公益不停歇」系列活動，本週六(10/23)率先登場的是由台灣彩券主辦的「2021歡喜逗陣來捐血-讓好事發生」，凡成功完成捐血即送刮刮樂，現場加類防疫小禮品並可參加Dyson二合一涼風清淨機抽獎；十月三十日則由獅子會300E1區接力登場，舉辦年度大型公益捐血活動，現場並邀高雄市政府環保局辦理資源回收送好禮，歡迎民眾響應資源回收，為環保愛地球盡一份心力！十一月六日更由創世基金會及維義事業共同舉辦「植愛公益園遊會」，召集近百攤位推出吃、喝、玩、樂全民運動會，購買園遊券再享好禮三重送，歡迎民眾使用振興五倍券一起做公益。