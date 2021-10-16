台南市議員蔡旺詮（右）建議市府組建跨局處的應對少子化小組；民政局長姜淋煌（左）回應指出，市府各局處會一起努力解決人口問題。（蔡旺詮提供／洪榮志台南傳真）

台南市的人口自然增加率不僅6都最低，還連續5年負成長，即使代表人口遷移的人口社會增加率仍保持正成長，但卻在去年正式轉為負成長，名列6都倒數第3，對有意打造宜居城市的市府來說，並不是好消息。市議員蔡旺詮建議市府組建應對小組，透過各局處資源協調與政策整合，解決生育問題。民政局則回應指出，將深入了解遷入人口為何減少的原因，市府各局處也會一起努力解決人口問題。

根據主計總處公布的數據，台南市的人口自然增加率、人口社會增加率、人口總增加率等3項指標，不僅全都負成長，在6都排名也都是末段班。其中，台南市的出生率千分之5.74為6都最低；死亡率千分之8.16為6都最高；兩者相減的自然增加率為千分之-2.42，更是6都最低。

至於代表人口遷移的人口社會增加率，雖然台南市起起落落，但因南科效應等因素，仍長期保持正成長；不料，此一指標卻在去年突然轉為負成長，名列6都倒數第3。

蔡旺詮進一步分析，排名倒數第一的台北市，係因許多民眾考慮生活品質，移居到鄰近的新北、宜蘭、桃園等縣市，所以才出現驚人的負成長。負成長的自然增加率，加上負成長的社會增加率，得到的結果就是台南總人口增加率為千分之-3.19，也是6都倒數第二，一旦扣除情況特殊的台北市，台南的總人口增加率就是名副其實的6都最低。

此外，6都中也只有台南與高雄的人口數為負成長，台南還特別嚴重，從2016年到2020年間，已經連續負成長達5年；同時，以出生登記數除以育齡婦女（15至49歲）人口數的生育率，台南也是6都最低。

蔡旺詮認為，市府鼓勵生育或結婚的政策，都不夠貼近市民的需求，甚至還誤認為舉辦聯誼活動，就可以提升生育率與結婚率，根本與現實嚴重脫節。雖然市府加碼推出生育獎金等措施，但顯然誘因還是不夠。

市府民政局長姜淋煌不諱言，提高生育獎金的幫助並不大，現代許多年輕人還是無法負擔生育的花費，但這是全國性的政策問題；至於台南的遷入人口為何減少？將進一步了解問題的原因，市府各局處也會一起努力，解決人口問題。

蔡旺詮建議，日本於1970年代出現生育率下滑的少子化問題，因此從1994年頒布「天使計畫」開始，直到2018年止，陸續推出32項少子化政策，並常設「少子化社會對策會議」，任命首長跨部會協調，專責人口政策。台南市也可以學習日本，在市府團隊組建跨局處的應對少子化小組，透過資源的協調與政策整合，解決生育的問題。