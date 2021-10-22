嘉義縣新港鄉公所清潔隊遭檢舉代為清運新港觀光夜市事業廢棄物，以農業廢棄物清運至嘉義縣鹿草焚化廠處理，持續3年多，涉嫌圖利夜市負責人，嘉義地檢署複訊洪姓清潔隊長等4人及5名證人後，諭知洪隊長6萬元、林姓隊員3萬元交保，其餘人請回。

嘉義地檢署接獲檢舉，新港鄉公所清潔隊收取廢棄物時疑有圖利業者之情形，檢察官賴韻羽指揮法務部調查局南部地區機動工作站組成專案小組，明查暗訪後，10月21日持搜索票前往洪姓清潔隊隊長住處等2處搜索，扣得手機等物，並傳喚洪姓隊長、林姓隊員等4人以及5名證人到案。

檢調初步調查發現，新港清潔隊每周1次收到新港觀光夜市產生的廢棄物，夜市廢棄物屬於一般事業廢棄物，依規定須委託民間清運業者清除、處理，但洪姓隊長受夜市洪姓負責人請託，代為清運夜市的廢棄物。

洪姓隊長明知夜市所產生之廢棄物，非屬農業廢棄物，卻指示林姓隊員以農業廢棄物之名義，自2018年6月起，清運該夜市所產生的廢棄物，載往嘉義縣鹿草垃圾焚化處理，使洪姓負責人獲有遠低於委託民間清運業者清除、處理一般事業廢棄物差價之利益約20萬元。

檢察官訊問洪姓、林姓被告等人後，認為2人涉犯《貪汙治罪條例》第6條第1項第4款對於主管事務圖利罪嫌、刑法第213條之罪嫌，但無羈押之必要，諭知洪姓被告以6萬元交保、林姓被告以3萬元交保，其餘人都請回。