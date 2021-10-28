新北市中和興南夜市牌樓近來傳出將被拆除，新北市議員陳錦錠27日邀集中和區公所等單位前往會勘，陳錦錠表示，牌樓見證興南夜市的發展，市府該思考如何振興夜市榮景，而非將具有代表性的牌樓一一拆除。

中和區興南夜市曾是知名夜市之一，近年來因人車共用等問題不如以往繁華，興南路等入口處設有牌樓寫著「中和市興南國際觀光夜市」，僅管油漆剝落，卻見證夜市從繁榮走向沒落。

近來傳出牌樓將被拆除，地方民眾相當惋惜。在中和居住20餘年的陳先生說，興南夜市是自己兒時的快樂天堂，有吃、有喝又好玩，道路中央一整排攤販，每晚人潮川流不息，但如今都只能追憶。

陳錦錠表示，牌樓對於當地民眾而言相當具有代表性，市府該思考的是如何重振興南夜市，讓地方榮景再現，如此具有時代意義的牌樓，更應該受到保存，再次迎接夜市榮景，她也會督促市府、中和區公所妥善處理，要多傾聽地方民眾心聲。

中和區觀光夜市發展協會理事長林育俊說，牌樓代表夜市的門面也代表夜市的精神，不少在地攤商及民眾都反對拆除，盼市府除了保留牌樓外也應協助提升夜市的能見度，讓夜市榮景再現；此外，適逢政府推出振興券、加倍券，鼓勵民眾多多到興南夜市消費。