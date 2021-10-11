高雄市農業局「創客學堂」推出的廚藝課頗具特色。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市農業局在雙十連假的最後一天，「創客學堂」推出「印度咖哩」與「瑞典肉丸」兩場特色廚藝課，令參加的學員收穫滿滿，永安區則有漁夫生活節活動，好吃又好玩。

高雄有許多優質的香草園，如旗山天鵝堡莊園、美濃精功社區，都有各具特色的香草園，是許多料理人的食材寶庫，「創客學堂」邀請料理專業講師張瓊心講授印度咖哩，呈現各式香料的風味。瑞典肉丸課則以國產豬肉為主角，搭配高雄農村蔬果及香草製作莎莎醬，讓民眾透過異國料理，體驗各式香草的創意妙用。

除了市區的課程，高雄永安的「農村再生新港社區」由社區長輩與青年軍共同打造漁夫生活節，包含「後浪市集」、傳統牽罟、海岸餐桌及鑽石沙灣的海景，從白晝到夜晚，接續夕陽餘暉的美景，入夜後的搖曳燈光，持續散發漁村浪漫風情。

高雄市農業局長張清榮表示：永安新港社區在返鄉青年軍影響下，產業不斷改革創新，使得社區的能見度越來越高，在地方越來越具有影響力；高雄農村有多元產業，體驗活動橫跨鄉村與都會區，社區夥伴們的共同努力，結合農村再生、根留農村專案及相關資源，未來，傳統漁村產業，將從一級生產大躍進到六級體驗，走出截然不同的路。