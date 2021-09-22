第13屆金馬電影學院22日公布入選學員名單，今年邀請黃綺琳擔任導師，她曾以《金都》入圍金馬獎並獲得香港電影金像獎新晉導演獎。12名脫穎而出的學員，包括台灣的林柏瑜、游翰庭、莊詠翔、陳彥宏、詹淳皓、潘建明、劉晉源、黃泰誠，來自香港的陳淦熙，澳門的丁冠濠，以及馬來西亞的嚴京威、李麟。全員將於10月30日齊聚台北，用將近一個月的時間交流學習，包括劇本討論、勘景、拍攝、後製，以團隊形式完成短片，並於金馬影展放映結業作品。

本屆金馬電影學院入選學員有多位在金穗獎、金鐘獎表現出眾。林柏瑜、陳淦熙、莊詠翔分別以《少年阿堯》、《三步》、《魚路》入圍金穗獎最佳劇情片；嚴京威的《季候風》更榮獲評審團特別獎及影評人推薦獎。丁冠濠曾以《合十》獲得上屆金穗獎學生組最佳劇情片，游翰庭的《蟬鳴》則是上屆金穗獎一般組首獎及最佳導演得主。陳彥宏的《暴好人》、詹淳皓的《殘值》在金鐘獎也有多項入圍。至於扛下技術重任的攝影，則入選潘建明、劉晉源、黃泰誠與李麟共四位學員。

導師黃綺琳表示，這次來報名電影學院的作品水準非常好，本來只要選八名學員，但實在難以割捨，經討論後金馬同意增加預算，因此總共入選十二名學員。身為導師，她也很想和學員一同學習。因為疫情，她長時間關在家裡，很久沒拍東西、接觸其他人，在這麼艱困的時期，能和大家一起拍片是件很開心的事情，非常期待這次的火花。

第13屆金馬電影學院將於10月30日至11月24日展開，除了一系列精心安排的課程外，亦繼續與擁有專業電影製作技術的中影股份有限公司、聲色盒子有限公司、完美聲音有限公司合作，由他們提供器材、技術人員以及後製資源；以及和碩聯合科技的贊助。本屆結業作品將於11月24日於台北信義威秀影城放映，屆時將免費開放入場。