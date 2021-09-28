第六代「007 詹姆士龐德」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最終章力作《007 生死交戰》將在30日登場，該片為首部採用IMAX攝影機拍攝的007系列，部分內容將呈現1.43：1 IMAX銀幕完整畫面。導演凱瑞福永說：「用IMAX巨幕呈現的電影就是更好看，我認為這部電影最令人興奮的就是使用IMAX膠卷底片進行拍攝，每一幀畫面都非常巨大，能夠容納最多的資訊和細節，感覺就是不一樣，每部007系列電影精美絕倫，這一集又更上一層樓，令人震撼。」

全球影迷對一部007系列電影最大的期待就是精彩的冒險，以及伴隨而來的致命危機。「每一部007系列電影都有一個危及全球的致命危機。」導演凱瑞福永說：「你把你能想像得到這個世界可能面對最可怕和最致命的危機，然後讓詹姆斯龐德克服萬難，阻止這項致命危機，這就是這些電影的基本故事。但是丹尼爾克雷格飾演的詹姆斯龐德為這個經典角色增加了更多層次。

他說道：「他為這個角色帶來了複雜的面向、人格上的缺陷，以及自從在他主演的第一部007系列電影中，他的摯愛薇絲朋琳德不幸死去以後，他就深埋在心中的脆弱感。他在這幾部系列電影中做的決定也非常有趣，因為他不但聰明機智，而且也充滿了缺陷。我認為他飾演的詹姆斯龐德背後有許多非常有趣，而且值得深入探索的故事。」

《007生死交戰》在台灣時間29日凌晨0點30分倫敦全球首映會現場直播，首映會紅毯地點位於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳，包含丹尼爾克雷格、雷米馬利克、蕾雅瑟杜、拉莎娜林區、班維蕭、娜歐蜜哈瑞絲和導演凱瑞福永以及電影主題曲主唱怪奇比莉都共襄盛舉。此外，英國皇室威廉王子和凱特王妃、查爾斯王子和卡蜜拉也將與隨扈人員一同出席盛會，首映詳情可於環球影業FB粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／JamesBond007／posts／4970326729648865）觀賞。