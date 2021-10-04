《007：生死交戰》周末首映 全球票房突破1億美元 11:532021/10/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新詹姆士龐德電影《007：生死交戰》（No Time to Die）尚未登陸美國，但上周末已在全球24國囊括1.191億美元的票房，成為美國電影協會首部疫情期間海外票房（不包括中國）破億美元的電影。 此為丹尼爾克雷格第五次、也是最後一次飾演的007電影，訂於10月8日（周五）在美國上映，預計10月29日在中國上映。 《007：生死交戰》首映周末票房亮眼，在24國創下歷來007電影最高紀錄，包括日本、香港、德國，同時在英國等共21國締造疫情以來首映周末最佳成績。 精測9月營收3.95億 今年新高 第一金投信：機器人商機爆發可期 #全球 #電影 #生死交戰 #首映 #票房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新創IPO熱潮不斷 印度股市增添柴火 11:402021/10/04 財經 「潘朵拉文件」大爆1190萬文件 揭35元首政要如何藏富境外 05:222021/10/04 國際 《國際產業》全球海運長約價 仍有高峰 08:202021/10/04 財經 《科技》超微AI、HPC處理器能源效率 4年拚提升30倍 08:542021/10/04 財經 低軌衛星夯 PCB供應商沾光 04:102021/10/04 證券．權證 《國際經濟》「9月魔咒」應驗 通膨怪獸進逼美股(3-2) 09:112021/10/04 財經 《龍與雀斑公主》日本熱賣16億 聯手潮流品牌登巴黎時裝週 11:092021/10/04 娛樂 全球股市下殺 反向ETF奮起 04:102021/10/04 證券．權證 潘朵拉文件重點一次看 全球政要隱匿資產曝光 11:412021/10/04 國際 美國之音分析報導》五架美B-21隱形遠程轟炸機投產 牽動全球戰略格局（陳筠） 07:072021/10/04 海納百川 《國際產業》CD＆R近百億美元收購價 贏得Morrisons超市芳心 10:362021/10/04 財經 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 新冠口服藥來了 高端一度遭殺至跌停 聯亞藥跌18％ - 財經 貨櫃三雄重摔逾8％ 陽明跌破百元 長榮剉咧等 - 財經 恒大今有72億要付突停牌 債務危機恐爆開 港股暴跌逾650點 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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