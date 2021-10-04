最新詹姆士龐德電影《007：生死交戰》（No Time to Die）尚未登陸美國，但上周末已在全球24國囊括1.191億美元的票房，成為美國電影協會首部疫情期間海外票房（不包括中國）破億美元的電影。

此為丹尼爾克雷格第五次、也是最後一次飾演的007電影，訂於10月8日（周五）在美國上映，預計10月29日在中國上映。

《007：生死交戰》首映周末票房亮眼，在24國創下歷來007電影最高紀錄，包括日本、香港、德國，同時在英國等共21國締造疫情以來首映周末最佳成績。