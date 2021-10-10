台北地院

前台新銀行理財專員周勵宏，為了彌補自己投資金融商品虧損，挪用6名VIP客戶存款共2.83億多元，且住豪宅、買名車到酒店尋歡，被稱為「最貪理專」。台北地院判刑10年6月，周男律師稱因全球疫情嚴峻及周男資力，周無法出國逃亡，請求以交保、定時赴警局報到替代羈押，但合議庭不准，裁定再延押2月。

檢方指控，42歲周男自2009年1月起，向客戶推銷金融商品、協助投資，以方便作業為由要求客戶在空白出款單用印或簽名，實際上卻以「螞蟻搬象」方式，偷偷把錢輾轉匯進自己戶頭，直到有客戶反映帳戶約1000萬元不翼而飛，銀行報案，全案才曝光。

起訴指出，周因投資期貨失利，挪用客戶存款，除填補個人財務黑洞，還大方支付女友的生活開銷、到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步。檢方認定，周男總共A走6名客戶2.83億餘元，台北地院日前判刑10年半。

北院認為，周自本案爆發後曾向他人聯繫、諮詢如何投資移民、取得護照等事宜，並與親友討論如何脫產以保留犯罪所得，或要求他人拒絕提供資料拖延案件調查，甚至表達絕不會還款想法，顯見周企圖逃亡、保留犯罪所得之主觀意念極強烈。

加上周在偵審過程始終否認犯行，顯示其逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，而有逃亡之虞，裁定自10月12日起延長羈押2月。

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