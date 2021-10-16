莫德納第2劑姍姍來遲，中央流行疫情指揮中心剛宣布第12輪第一階段開放55歲以上民眾預約，但北市昨天65歲以上已宣布65歲以上長者可用北市預約系統預約，遭質疑中央和地方不同調，讓民眾好混亂。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗預約平台將在19日下午開放55歲以上民眾預約莫德納第2劑，而北市開放的65歲以上族群，先前是透過造冊方式施打，可以理解該作法是針對有造冊、沒到平台意願登記的民眾；地方政府先在做預約之後，再來評估中央的疫苗預約平台需要提供多少量能，他認為這樣的做法「還算貼心的舉動」。

另外，台北市長柯文哲批評中央分配疫苗有問題，接種的民眾只有可施打量的6到8成，對此莊人祥回應，由於目前預約人數大概都是8成，自然會有1到2成的人沒有來預約，甚至有預約但沒有接種，當然都還是會有一些落差，這也是為什麼我們近期一直加開BNT預約，就是希望能夠填滿醫療量能。

目前中央開放7月16日前已接種莫德納第1劑的民眾，皆可於第12輪接種第2劑，但7月16日以後接種的民眾陸續屆滿12周，第2劑仍未有著落。莊人祥說明，11月前大約還有30多萬人有莫德納第2劑需求。

莊人祥補充，待下一批莫德納疫苗到貨後，將可滿足大部分民眾的莫德納第2劑需求，之後會再重新評估已意願登記的第1劑民眾，暫不考慮開放混打。目前指揮中心統計，仍有37.3萬人單選莫德納且尚未接種任何1劑疫苗。