【LIVE直播】「3款疫苗今開打」考驗新北醫療量能 侯友宜最新說明

中央流行疫情指揮中心公布，今（22日）新增2例本土在基隆，而新北市今日正式開打第十二輪疫苗接種，第一階段預計施打48.3萬劑，為史上規模最大的一次，針對是否有棄打潮，新北市衛生局局長陳潤秋指出，今日施打率很高，並無此情形。

侯友宜指出，今日列管數剩下39日，謝謝市民的配合讓疫情逐漸穩定。針對第12期疫苗開打，而中央宣布AZ混打BNT最快可於11月實施，外界關心是否引起棄打潮，對此，衛生局長陳潤秋指出，今日各地施打率很高，AZ疫苗部分施打率達97%，並無棄打潮的現象出現。

新北市第十二輪疫苗接種總計98萬人符合資格，第一階段22日至27日共計48.3萬劑，第二階段28日至11月3日。新北市長侯友宜在先前曾表示，預計每天都將施打8萬劑，超過新北原本的每日6萬服務量，新北已請所有醫療院所備戰，新北一定能做到，也感謝醫療人員辛勞。

侯友宜也說，疫苗接種有防護力，但面對疫情還是要採取相對措施，日本疫苗第二劑接種率已經涵蓋67％，讓從8月最高峰每日6000人到現在每天100人，疫情下降比大爆發之前，有幾個關鍵因素除了兩劑疫苗，最重要是佩戴口罩，加上低度活動，這些效果都不亞於疫苗接種。

侯友宜說，台灣可以阻絕境外，就能有效控制好，如果疫情進來， 疫苗第二劑覆蓋率衝到七成以上還有一段時間，這段時間起碼要做好防疫，中央規定戶外、戶內拍照可以短暫不交談拿下口罩，但畢竟是特例不是常態，還是盡量把口罩戴上。