莫德納（Moderna）執行長周三接受媒體訪問時透露，莫德納的新冠疫苗可能在幾周內開始用於美國的兒童與青少年。

莫德納執行長班塞爾（Staphane Bancel）表示，根據與美國食藥管理局（FDA）的對話，他相信莫德納的新冠疫苗將在接下來幾周內，獲准用於美國介於12至17歲的兒童與青少年。

班塞爾並表示，莫德納「很快」就會為6至11歲兒童的新冠疫苖接種另外申請主管機關許可，他並表示希望這個年齡層能在今年底前開始接種莫德納疫苖，「到聖誕節時，美國6到11歲兒童完全有可能取得莫德納疫苗」。

他並透露，莫德納擬在今年底或2022年初發布對6個月至6歲兒童所做的疫苗研究數據。

莫德納在今年6月向美國監管機關申請為12至17歲人群接種其新冠疫苖的授權，其本周公布6至11歲兒童接種疫苖的臨床試驗結果亦相當正面，但目前該公司尚未就該年齡層的接種向監管機構申請許可。

美國監管機構上周批准65歲以上長者和高危險族群追加第三針的莫德納新冠疫苖。班塞爾表示，他預期從2023年開始，50歲以上的人每年都必須接種新冠加強針，因為疫苖的保護力會隨著時間衰減。但部分專家表示，是否需要普打加強針仍未有定論。